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        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak, üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine tepki gösterdi

        İngiltere Başbakanı Sunak, üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine tepki gösterdi

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki üniversitelerde süren Filistin'e destek eylemlerine tepki göstererek, "Üniversitelerde bir grup azınlık, diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:45
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        Okullardaki Gazze eylemlerine tepki
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        Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmede kampüslerde antisemitizmle mücadele ve Yahudi öğrencilerin korunmasını ele aldı.

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        Görüşmeye ilişkin 10 Numara'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Hep birlikte kampüslerimizdeki Yahudi öğrencileri güvende tutacağız." ifadesine yer verilirken Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Sunak'ın rektör yardımcılarıyla bir araya geldiği belirtildi.

        Görüşmede üniversitelerdeki antisemitizmin ele alındığı kaydedilen açıklamada, üniversitelerde her görüşün açıkça ifade edileceği ancak nefret söylemi, kışkırtma ve şiddete yer olmadığı bildirildi.

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        Antisemitizmle mücadele için hükümetin açıkladığı 7 milyon sterlinlik (Yaklaşık 280 milyon lira) bütçenin 500 bin sterlininin (yaklaşık 20 milyon lira) üniversitelerdeki Yahudi öğrencilere destek ve antisemitizmle mücadelede kullanılacağı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Sunak, "Üniversitelerdeki bir grup azınlık, diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor, bazı durumlarda açıkça tacizin ve antisemitik saldırıların propagandasını yapıyor. Bunun durması gerek." görüşünü paylaştı.

        Eğitim Bakanı Gillian Keegan ise "Üniversitelerin antisemitizmle mücadele etmesini ve eylemlerin üniversite hayatını olumsuz etkilememesi yönünde önlemler alması gerektiğini belirtmiştim. Üniversitelerdeki Yahudi öğrencilerin korunması amacıyla hep birlikte net adımlar attığımızdan emin olmak için rektör yardımcılarıyla görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

        Keegan, geçen hafta da rektör yardımcılarına yazdığı mektupta hükümetin Yahudi öğrencilere sağlanacak destek konusundaki beklentilerini dile getirmişti.

        14 OKULDA EYLEM DÜZENLENİYOR

        İngiltere'deki üniversitelerde mayıs ayı başında Filistin'e destek, Gazze'de ateşkes ve İsrail'e silah satışının durdurulması çağrılarıyla eylemler başlatılmıştı.

        Okullarının İsrail kurumları ve İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesini isteyen öğrenciler, ülkedeki 14 üniversitede kampüslerde kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdürüyor.

        Londra Üniversitesinin Goldsmiths Koleji öğrencilerinin 5 hafta boyunca kütüphanede düzenlediği oturma eylemi sonucu üniversite yönetiminin taleplerle ilgili adım atma sözü vermesinin ardından bu okuldaki eylem sona ermişti.

        Üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine Yahudi öğrenci ve aktivistler de katılıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #Filistin
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