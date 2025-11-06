Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.080,81 %1,01
        DOLAR 42,1180 %0,05
        EURO 48,6325 %0,46
        GRAM ALTIN 5.434,85 %0,79
        FAİZ 39,87 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 65,95 %1,21
        BITCOIN 102.783,00 %-0,85
        GBP/TRY 55,0812 %0,19
        EUR/USD 1,1520 %0,24
        BRENT 63,89 %0,58
        ÇEYREK ALTIN 8.885,98 %0,79
        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'te sabit tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4'te bıraktı.

        Para Politikası Komitesi (MPC) üyeleri arasında karar oy çokluğuyla alındı. Dokuz üyeden beşi faizin sabit kalmasını, dördü ise yüzde 3.75’e indirilmesini savundu.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, “Faizlerin kademeli olarak düşeceğini hâlâ düşünüyoruz, ancak enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmamız gerekiyor” dedi.

        BoE, Eylül ayında yüzde 3,8 olan enflasyonun zirveye ulaştığını ve 2026 başında yüzde 3’e, 2027 ikinci çeyrekte ise yüzde 2 hedef seviyeye gerilemesini bekliyor. Banka, 2026 ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 1.3’ten yüzde 1.4’e yükseltti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!