Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.598,49 %1,23
        DOLAR 46,4454 %0,13
        EURO 53,2549 %-0,29
        GRAM ALTIN 6.357,75 %0,21
        FAİZ 41,32 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 100,15 %-1,07
        BITCOIN 64.255,00 %-0,18
        GBP/TRY 61,4589 %-0,41
        EUR/USD 1,1467 %-0,30
        BRENT 78,43 %-1,41
        ÇEYREK ALTIN 10.394,92 %0,21
        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        BoE'den Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, PPK üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 7'sinin politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutma ve 2'sinin 25 baz puan artırma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

        PPK'nin önceki toplantısından sonra Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının düşmeye başladığı kaydedilen açıklamada, buna rağmen fiyatların savaş öncesi döneme göre yüksek ve oynak kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

        Açıklamada, enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkisinin henüz netleşmediğine işaret edilerek, "Para politikası enerji fiyatlarını etkileyemez ancak bu fiyatlara yönelik ekonomik uyumun, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamak üzere şekillendirilebilir. Bunu başarmak için gerekli politika duruşu, şokun boyutu ve süresine ve şokun ekonomi genelinde nasıl yayıldığına bağlı olacak. İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 seviyesine geriledi ama yüksek enerji fiyatlarının etkilerinin ekonomiye yansıması devam ettikçe, bu yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesi beklenmektedir. Orta Doğu'daki savaş ve bunun enerji fiyatları ile İngiltere ekonomisine etkisi, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin başlıca kaynağı olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Enerji fiyatlarındaki oynaklık dikkate alındığında İngiltere'de enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3'ün biraz altında gerçekleşmesi beklentisi ve son çeyrekte ise yüzde 3,25'in üzerine çıkabileceği tahminine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle hane halkının enflasyon beklentilerinin de yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin tüm riskler dikkate alınarak politika faizinin yüzde 3,75'te sabit bırakılmasına karar verildiği belirtilerek, "PPK, Orta Doğu'daki durumu ve bunun ekonomiye yayılma şeklini yakından izlemeye devam edecektir. PPK, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlemesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırdır." denildi.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, son günlerde gerileyen petrol fiyatlarının olumlu gelişme olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ancak fiyatlar hala savaş öncesine göre daha yüksek seviyede. Gelecekte ne olursa olsun, son dört aydaki yüksek enerji fiyatları, halihazırda enflasyonist bir baskı oluşmaya başladığını gösteriyor. Merkez Bankası'nın görevi, enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir şekilde ulaşmasını sağlayana kadar bu fiyatların kalıcı baskı oluşturmamasını sağlamak."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Park yeri kavgasında yaralanan oğluna tampon yaptı

        Bursa'da esnaf arasındaki 'park yeri' kavgasında demir sopayla darbedilen Muhammed A. (46), dükkan komşusu Savaş Dursun (52) ile Ahmet Dursun'u (23) bıçakladı. Boynundan bıçaklanan baba, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan oğluna tampon yapıp, başında ağladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        "BYD olmadan diğer Çinliler de gelmez"
        "BYD olmadan diğer Çinliler de gelmez"
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!