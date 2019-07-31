Ruhani: Bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak!

Türkiye tatilinden dönen İngiliz ailenin çantasından çıkan arının yerel türler için tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Daily Mail'in aktardığına göre İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan Toy ailesi, Türkiye tatilinden dönüşte havlunun arasında canlı bir arı gördü. Ertesi gün 19 yaşındaki kızları Amelia, evlerinin dışında sıra dışı bir arı gördüğünü söyledi.

Haberde, genç kızın araştırma yaparak tespit ettiği arının, sadece Türkiye ve İran’da yaşayan Osmia Avosetta türüne ait olduğunu ortaya çıkardı.

Aile, İngiltere Arıcılar Birliği'ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'na (DEFRA) bilgi verdi.

İngiliz Arıcılar Birliği, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi.

Bunun ardından İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan (DEFRA),arıyı yakalayarak öldürmek için plan yaptıklarını duyurdu, DEFRA Sözcüsü, "Arıyı yakalayarak imha etmek için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.