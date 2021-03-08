İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?

Türkiye, hem gidiş hem de gelişlerde İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Türkiye açısından tersi bir durum söz konusu. Türkiye'nin Aralık'ta başlattığı İngiltere'ye özgü kısıtlayıcı düzenlemeler halen yürürlükte.

İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İngiltere'de ülke dışına seyahat edecek tüm yolcuların seyahat gerekçesiyle ilgili form doldurmasına ilişkin zorunlu uygulama 8 Mart Pazartesi itibarıyla başladı.

İngiltere, yalnızca belli koşullar altında ülke dışına seyahatlere izin veriyor. Bu nedenle de seyahat nedeninin beyan edilmesi gerekiyor ve sorulması halinde gösterilmek üzere belgelendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme ülke dışına gidecek tüm yolcuları kapsıyor.

Türkiye, hem gidiş hem de gelişlerde İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor. Bir başka deyişle, İngiltere, Türkiye'ye ek bir kısıtlama uygulamıyor.

Ancak Türkiye açısından tersi bir durum söz konusu. Aralık ayında İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkmasının ardında Türkiye, bu ülkeye özgü bir dizi kısıtlayıcı önlem uygulamaya başladı.

Nihai varış noktası Türkiye olan yolcuların İngiltere'den kalkan uçaklara alınmaması, uçaklara yalnızca transit yolcuların kabul edilmesi gibi bu önlem ve kurallar halen yürürlükte bulunuyor.

İngiltere'den Türkiye'ye seyahat koşulları neler?

Türkiye, Aralık ayında İngiltere'de daha hızlı yayıldığı saptanan yeni bir varyantın tespit edilmesinden bu yana seyahat üzerinde ek kısıtlayıcı önlemler uyguluyor.

Türkiye'nin uyguladığı önlemler, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yı içeren Birleşik Krallık çıkışlı tüm yolcuları kapsıyor.

Türkiye, Aralık ayının sonunda bir süre buradan yapılan tüm uçuşları durdurdu.

Daha sonra kısa bir süreliğine uçuşların yapılmasına izin verilmesine karşın 2 Ocak'ta uçuşlar yeniden durduruldu ve o tarihten bu yana bazı kısıtlamalar yürürlüğe sokuldu.

Mart başı itibarıyla havayolu şirketleri Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kısıtlı sayıda doğrudan uçuş gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Halen yürürlükte olan kısıtlamalara göre, Birleşik Krallık'tan kalkan uçaklara nihai varış noktası Türkiye olan yolcular kabul edilmiyor. Bu uçuşlara yalnızca Türkiye dışında bir başka ülkeye devam edecek olan transit yolcular alınıyor.

Türkiye'nin uyguladığı kurallara göre, başka bir ülkeden gelen ancak son 10 gün içerisinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin, verecekleri adreste 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Türkiye, daha önce Birleşik Krallık'tan gelen yolculara yurtlarda karantina uygulamıştı. Ancak 12 Şubat'ta bu düzenleme değiştirilerek, karantinanın "belirtilen ikamet adresinde" yapılmasına başlandı.

https://twitter.com/TurkEmbLondon/status/1360306323082993664

Ayrıca, karantinanın 10'uncu gününde yapılacak PCR testi sonucu negatif çıkanların karantinasının sonlandırılmasına karar verildi. Şu anda halen bu uygulama yürürlükte.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, vefat, hastalık gibi bazı acil ve istisnai durumlar için nihai varış noktası Türkiye olan bazı yolculara özel izin veriyor.

Ancak bu yolcular da ikamet adresinde 14 gün karantina uygulamasına ve Türkiye'nin yurtdışından gelen herkese uyguladığı uçuştan 72 saat önce alınan negatif PCR testinin ibraz edilmesi kuralına tabiler.

- PA Media

İngiltere'den ülke dışına çıkış düzenlemeleri neler?

İngiltere, koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının ardından yurtdışı seyahatlere ilişkin bir dizi kısıtlama uygulamaya başladı.

Şu anda İngiltere'den yalnızca iş, eğitim ve sağlık gibi belli koşullar altında çıkışlara izin veriliyor. Turistik seyahatler, bu kapsamda değil.

İngiltere'de 8 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, ülkeden çıkmak isteyen herkesin havaalanına gitmeden önce bir form doldurması ve bu formda seyahat nedenini belirtmesi gerekiyor.

Bu formun çıktısı alınabilir ya da cep telefonunda sorulması halinde gösterilmek üzere hazır tutulabilir.

İngiltere ayrıca, seyahat edeceklerin seyahat gerekçelerini kanıtlayan belgeleri de yanlarında taşımalarını istiyor.

Havaalanında rastgele kontroller yapılabileceği ve hem bu formu hem de gerekli belgeleri ibraz etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

İngiltere'de ülke çapında uygulanan kapanma döneminin 29 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor. Ancak seyahatlerle ilgili bu düzenlemenin 29 Mart'tan sonra da süreceği ve ikinci bir karara kadar devam edeceği vurgulanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açılma dönemine ilişkin açıkladığı yol haritasında yurtdışı seyahatlerle ilgili tüm düzenlemelerin en erken 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

İngiltere'de tüm ülkelere uygulanan seyahat düzenlemelerinden muaf olan tek ülke İrlanda.

İngiltere'den Türkiye'ye başka ülke üzerinden gitmek mümkün mü?

Türkiye, İngiltere'den başka ülke üzerinden gidilmesini yasaklayan net bir düzenlemeye sahip değil.

Başka ülkeler üzerinden aktarmalı Türkiye'ye seyahat edilebiliyor.

Türkiye'ye varışta yurtdışından gelen tüm yolcuların doldurması gereken formda son 10 gün içerisinde kalınan ülkelerin yazılması isteniyor.

Kural olarak, Birleşik Krallık çıkışlı yolcuların başka ülke üzerinden gitseler bile 10 gün içerisinde bu ülkede olmaları halinde bunu belirtmeleri gerekiyor.

Türkiye'ye seyahatlerinden önceki 10 gün içerisinde Birleşik Krallık'ta bulunan yolcuların da hangi ülke üzerinden seyahat etmiş olursa olsunlar 14 gün ev karantinası yapma zorunluluğu bulunuyor.

Aynı şekilde Birleşik Krallık'tan başka bir ülke üzerinden Türkiye'ye giden yolcuların da, diğer tüm yurtdışından gelenler gibi 72 saat önce alınmış negatif PCR testini ibraz etmeleri kuralı da devam ediyor.

- PA Media
İngiltere, bazı ülkelere Şubat'ta otel karantinası uygulaması başlattı

Türkiye'den İngiltere'ye seyahatlerde hangi kurallar var?

Türkiye, şu anda İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor.

İngiltere, aralarında Portekiz, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu 30'dan fazla bazı ülkeden gelen yolculara 10 gün otel karantinası şartı uyguluyor. Otel karantinasının yaklaşık 1750 sterlinlik maliyeti ise yolcuya ait.

Açıklanan bu listede Türkiye yer almıyor. Bu da Türkiye'den İngiltere'ye gelecek olanların otel karantinasına tabi olmadıkları anlamına geliyor.

İskoçya'da ise durum biraz daha farklı. İskoçya; Birleşik Krallık, İrlanda, Man Adaları ve Manş Adaları dışından gelen tüm yolculara 10 gün otel karantinası uyguluyor. Karantinada kalınacak otel rezervasyonun seyahat öncesi yaptırılması gerekiyor.

İngiltere, otel karantinasının uygulanmadığı ve aralarında Türkiye'nin de olduğu diğer tüm ülkelerden gelen yolcuların varıştan sonra 10 gün evde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu karantina kuralının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanıyor.

İngiltere, ülke dışından gelen tüm yolcuların varış noktasında üç belgeyi ibraz etmesini istiyor:

Girişte bu belgelerin pasaport kontrolünde sunulması gerekiyor. Bu düzenleme hem Birleşik Krallık vatandaşları hem de diğer ülke vatandaşlarını kapsıyor.

Karantinanın ikinci ve sekizinci günleri için gereken test kitlerinin toplam bedeli 210 sterlin. Bu masrafı yolcu karşılıyor.

Ayrıca ülke dışından gelen yolcuların İngiltere'de beş tam günü doldurduktan sonra ek bir test daha yaptırarak, sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını erken bitirmeleri de mümkün.

Beşinci günden sonra yapılacak olan ek testin devletin onayladığı bir sağlık merkezinden sipariş edilmesi gerekiyor. Bu testin maliyeti de 120 ile 200 sterlin arasında değişiyor. Beş günden sonra test yapılsa bile yine ikinci ve sekizinci gün testlerinin yapılması zorunluluğu devam ediyor.

Yolculuktan önceki 48 saatte doldurulması gereken yolcu formunda, son 10 gün içerisinde bulunulan ülkelerle ilgili eksik ya da hatalı bilgi verilmesi durumunda 10 bin sterline kadar para ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor.

Evde karantina uygulaması da dahil olmak üzere seyahat düzenlemeleriyle ilgili kural ihlallerinin 10 bin sterline kadar para cezası var.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UNICEF: Covid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir
BBCUNICEF: Covid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon ...
KADININ FENDİ... Ay'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim? - Son dakika haberler
BBCAy'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim?
Papa Francesco, Musul'da kiliselerin enkazı arasında dua etti
BBCPapa Francesco, Musul'da kiliselerin enkazı arasında ...
New York Valisi Cuomo'nun siyasi kariyeri bitiyor mu?
BBCNew York Valisi Cuomo'nun siyasi kariyeri bitiyor mu?
2021 BM Gıda İsrafı Raporu: Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor
BBC2021 BM Gıda İsrafı Raporu: Türkiye'de her yıl 7,7 ...
Avrupa'da 2021 yaz sezonunu kurtaracak kararlar alınabilecek mi?
BBCAvrupa'da 2021 yaz sezonunu kurtaracak kararlar ...
Papa Francesco, Irak'ta Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüştü
BBCPapa Francesco, Irak'ta Şii lider Ayetullah El ...
Brezilya'da BBC'nin 'Amazon ormanları Facebook'ta satılıyor' haberi sonrası soruşturma başlatıldı
BBCBrezilya'da BBC'nin 'Amazon ormanları Facebook'ta ...
Covid: İtalya, 250 bin doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi
BBCCovid: İtalya, 250 bin doz AstraZeneca aşısının ...
Londra'daki ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline satıldı
BBCLondra'daki ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin ...