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Albaraka Türk Katılım Bankası’nın iştiraki olan ve fintech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures ile yeni nesil ödeme platformu ininal, finansal teknolojiler alanında iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği kapsamında Albaraka API Platformu çatısı altında geliştirilen kur bilgisi ve döviz alış-satış API’leri ininal Cüzdan’a entegre edildi. Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar ininal Cüzdan üzerinden artık döviz hesabı açabilecek ve banka hesabına gerek olmadan döviz alım-satımı yapabilecek. İş birliği ile ininal kullanıcılarının başlangıçta döviz alım-satımı olmak üzere ilerleyen dönemde tüm bankacılık ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

Insha Ventures iş birliğini değerlendiren ininal CEO’su Hakan Gonca, "Yeni iş birliğimiz kapsamında kullanıcılarımızın aldıkları tutar karşılığı TL hesaplarından düşecek. Döviz alım-satım işlemleri ve kurların belirlenmesi insha Ventures tarafından yapılacak. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın tüm finansal hizmetlerini karşılama hedefimizle mikro kredi, hisse alım-satımı, altın ve yurt dışı para transferi gibi ürünlerimiz ile hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Insha Ventures CEO’su Yakup Sezer de, bu iş birliğinin aynı zamanda fintech ile bir bankanın ortak iş geliştirmesi açısından da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sezer, "Bu iş birliğiyle ininal kullanıcılarının başlangıçta döviz alım-satımı olmak üzere ilerleyen dönemde tüm bankacılık ürünlerine ulaşmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz yeni projelerle hem ekosistemi desteklemeye hem de bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.