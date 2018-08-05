Hürriyet Gazetesi Genel yayın yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Çelik, gayrimenkul temsilcileri ile konuşurken konut satışının hareketlenmesi için faizlerin düşmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştuğunu söyledi.

Bankaların yükselen enflasyonla birlikte mevduat faizini de yükseltmek zorunda kaldığını ve bu durumun kredi faizlerini yukarı çektiğini belirten Çelik, bankalara, “faizi indir” demenin gerçekçi olmadığını kaydetti.

Kamu bankalarını da “Faiz indirin” diye zorlamanın doğru olmayacağını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

DEVLET 'ALTIN VURUŞ' YAPSIN

"Devletten bu konuda bir “altın vuruş” bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredisi kullanacak vatandaşların yıllık faiz yükünün 8 puanlık bölümünü karşılayabilir. Böylece faiz, tüketici açısından konut alınabilir noktaya çekilmiş olur. Faizde 8 puanlık devlet desteği bankaya ya da konutu satan şirkete gitmeyecek. Doğrudan vatandaş yararlandırılacak.

Vatandaş kredi başvurusu yaparken, devlet bankaya, “Bu kredinin faiz yükünün yıllık 8 puanlık kısmını ben karşılayacağım” diyecek. Vatandaş adına o bölüm bankaya ödenecek."

Uygulamanın ilk kez ev alacak vatandaşları kapsaması gerektiğini kaydeden Çelik, "Bu destek için 700 bin liralık bir konut fiyatı üst sınırı belirlenmeli. Ayrıca bu destek sıfır konutlar için verilmeli. Destek 5 yıllık bir dönemi kapsamalı.

Aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 puanlık faiz desteğinin 4’ünü, konut satıldığı anda tapu harcı olarak alabilecek. Dolayısıyla destek 4 puana inmiş olacak." dedi.

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