Inter-Frosinone: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 12. haftasında Frosinone'yi konuk etti. Milano ekibi, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

HAKAN'DAN SON 4 MAÇTA 3. GOL!

Inter'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Federico Dimarco ile 48. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli futbolcu böylece son 4 lig maçında 3. kez fileleri havalandırdı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan ve puanını 31'e çıkaran Inter, Juventus'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Frosinone ise 15 puanla 12. sırada yer aldı.