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İnteraktif Kredi'ye 8 milyon TL üzerinden yatırım

Borç-alacak ilişkisi içerisindeki tarafların güven içerisinde ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla kullanıcılarına kredi danışmanlığı hizmetleri sağlayan İnteraktif Kredi, Alesta Yatırım’dan 8 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Yapılan açıklamaya göre, girişim, alınan yatırım ile Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarına açılmayı hedefliyor

İnteraktif Kredi'ye 8 milyon TL üzerinden yatırım
HABERTURK.COM

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin, bireylere ve kurumlara kredi danışmanlığı hizmeti veren girişimi İnteraktif Kredi, 8 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı.

Girişimin, İTÜ Magnet İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde kiralama, senetle alışveriş ve kurumsal borçlanmalar için yol gösterecek yeni finansal raporlar üzerinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Alınan yatırım ile ilgili konuşan İnteraktif Kredi kurucu ortaklarından Cesur Ölçenoğlu, "Alesta Yatırım ile tanışmamız İTÜ Çekirdek Demoday günleri sayesinde oldu. Pandemi döneminde dijital olarak gerçekleştirdiğimiz sunumumuza Alesta Yatırım ile birlikte 7 yatırımcı daha ilgi gösterdi. Yeni yatırımcılarımız Sertaç Özinal ve Alesta Yatırımın aramıza katılmasıyla çok daha güçlü hissediyoruz" dedi.

HEDEF TÜRKİ CUMHURİYETLER VE ORTADOĞU

İnteraktif Kredi'nin, geleceğin finansal teknolojilerini günümüze taşıyarak borç-alacak ilişkisi içerisindeki tarafların güven içerisinde ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla kullanıcılarına kredi danışmanlığı hizmeti sunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, hali hazırda geliştirdikleri kredi, kira, rent a car ve senet raporlarını tamamlayarak Türkiye pazarında borçlu çalışma ihtiyacı olan her kurum ya da bireyin ihtiyacı olan kredi danışmanlıklarını vererek müşterilerine fayda sağlamayı amaçlayan girişim, alınan yatırım ile Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’da bir Türkiye markası olarak konumlanarak ABD ve Avrupa’daki rakiplerine kıyasla fark yaratmayı amaçlıyor.

Girişimin, İTÜ Magnet İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde kiralama, senetle alışveriş ve kurumsal borçlanmalar için yol gösterecek yeni finansal raporlar üzerinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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