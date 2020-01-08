Selim Karahan skarahan@haberturk.com

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından dün gece de İran Irak'taki ABD üslerine saldırdı.

Ortadoğu'da yeni bir savaşın ayak sesleri artık iyiden iyiye duyulurken yatırımcılar geleneksel olarak 'güvenli liman' olarak görülen altına adeta hücum etti.

Gram altın İran'ın saldırı haberinin duyulmasının ardından 308 lirayla rekor kırdı. Fiyatı daha sonra 306 liraya gerilese de halen bugün yüzde 1.4 yükselmiş durumda.

TL bazında altın tarihi zirvesini görürken uluslararası piyasalarda da yoğun talep görmeye devam ediyor. Dün gece uluslararası piyasalarda 1570 dolardan işlem gören altının onsu sabaha karşı 1.611 dolara kadar yükseldi. Daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Böylece Mart 2013'ten bu yana altının ons fiyatı ilk kez 1.600 doları geçti. TSİ 9.15 itibarıyla 1.594 dolar civarında seyrediyor.

1.625 DOLARA ÇIKABİLİR

Altın yeni yıla 1.517 dolardan girmişti. Yani ABD-İran gerilimi sayesinde dolarda 2020 genelinde şu ana kadar yüzde 5 yükseliş yaşandı.

Altın fiyatlarıyla ilgili dün geceki saldırıdan önce bir değerlendirme yayımlayan Citigroup, yatırımcıların borsalardaki düşüşlerden kaçmak için altına yönelebileceği ve altının yılın ilk çeyreğinde 1.625 dolara yükselebileceğini bildirdi.

Citi analistlerinin notunda “Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler, bu kış altın fiyatlarını güçlü bir şekilde destekleyebilir” denildi.