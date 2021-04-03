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İran, ABD yaptırımlarının adım adım kaldırılmasını reddettiklerini duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD yönetiminin yaptırımları adım adım kaldırmasını reddettiklerini belirterek, İran'ın taahhütlerine dönmesi için tüm yaptırımların lağvedilmesi gerektiğini söyledi.

İran, ABD yaptırımlarının adım adım kaldırılmasını reddettiklerini duyurdu
AA

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan Hatibzade, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüş ihtimali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hatibzade, tüm yaptırımların kaldırılmasının İran'ın "net politikası" olduğunun altını çizerek, "Birçok defa açıkça belirtildiği gibi, aşama içeren hiçbir plan dikkate alınmayacak." ifadesini kullandı.

Yaptırımların lağvedilmesinin "etkili" bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Hatibzade, bunun İran tarafından doğrulamaya tabi tutulacağını belirtti.

Hatibzade, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmeye yönelik adımları atmasının, tüm yaptırımların kaldırılması ve söz konusu doğrulamanın yapılmasının ardından geleceğini sözlerine ekledi.

- Taraflar Viyana'da bir araya gelecek

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve "anlaşmanın tam olarak uygulanması" konusunu ele alacağı açıklanmıştı.

Dün AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'daki toplantıda İran'la doğrudan görüşme beklemediklerini ancak buna hazır olduklarını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Viyana'da "ABD ile toplantı yapmayacağız." açıklaması yapmıştı.

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