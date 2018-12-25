İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin yaptırımlarının İranlıların hayatlarına ve ülkenin büyümesine etki edebileceğini ancak İran hükümetine diz çöktüremeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün parlamentoda yaptığı ve devlet televizyonundan yayınlanan bütçe tasarısı sunum konuşmasında, "Amerika'nın maksadı İran İslam Cumhuriyeti'ne diz çöktürmek. Şüphesiz yaptırımlar halkın hayatını etkileyecek, ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlatacak. Ancak hükümete diz çöktüremeyecek" ifadelerini kullandı.



İRAN SAVUNMA BÜTÇESİNİ YÜZDE 50 AZALTIYOR

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın 2019 Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek olan hükümet bütçesinin 4 trilyon Riyal olduğunu söyledi. Ruhani parlamentoya sunduğu 2019 bütçe tasarısında Savunma Bakanlığı, Ordu, Devrim Muhafızları ve Basic’e ayrılan bütçenin geçen yıla göre yarı yarıya azaldığını söyledi.

Ruhani, ABD’nin İran’a haksız olarak uyguladığı ambargonun para piyasasını pratik ve psikolojik olarak etkileyerek halkın hayat standardını vurduğunu ve bu yüzden bütçeyi gözden geçirerek ayarlamalar yaptıklarını belirtti.

İran’ın petrol ihracının Milli Kalkınma Fonundaki payının yüzde 13 azaldığı belirtildi. Hükümetin gelecek yıl çalışan ve emeklilere yüzde 20 artış yapmasının beklendiği kaydedildi.

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