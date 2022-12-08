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İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı ilk idam

İran, yaklaşık 3 aydır ülkeyi saran protestolarla bağlantılı olarak tutuklanıp ölüm cezasına çarptırılan protestoculardan ilkinin idam edildiğini açıkladı. Devlet medyası, Devrim Mahkemesi tarafından "Allaha karşı düşmanlık" suçu işlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Mohsen Shekari adlı protestocunun Perşembe sabahı asıldığını duyurdu.

İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı ilk idam
BBC TÜRKÇE
İran mahkeme Mohsen Shekari IRIB/@HAFEZEH_TARIKHI
İran Devlet Televizyonu, Mohsen Shekari'nin geçen ayki duruşmasından görüntüler geçti

İran, yaklaşık 3 aydır ülkeyi saran protestolarla bağlantılı olarak tutuklanıp ölüm cezasına çarptırılan protestoculardan ilkinin idam edildiğini açıkladı. Devlet medyası, Devrim Mahkemesi tarafından "Allaha karşı düşmanlık" suçu işlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Mohsen Shekari adlı protestocunun Perşembe sabahı asıldığını duyurdu.

Shekari 25 Eylül'de başkent Tahran'daki bir yolu kapatan "isyancılardan biri olmak" ve paramiliter Besic güçlerine mensup bir görevliyi bıçaklamakla suçlanıyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubundan bir aktivist, Shekari'nin "göstermelik bir yargılama" sonrası suçlu bulunduğunu söyledi.

Mahmood Amiry-Moghaddam, Twitter'da paylaştığı mesajda, İranlı yetkililerin "acil uluslararası pratik sonuçlarla karşılaşmamaları halinde" protestocuların idamının günlük devam edeceğini savundu.

İran yargı kurumu, bugüne dek protestolarla bağlantılı olarak 11 kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü "düzgün" takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında ölümü üzerine İran'da Eylül ayı ortasında protestolar başlamıştı.

Yetkililerin Shekari'nin ilk duruşmasının 10 Kasım'da yapıldığı ve suçlamaları kabul ettiği iddiasına yer veren BBC Farsça Servisi'ne göre, İran İslam Cumhuriyeti mahkemeleri, işkence altında alınan ifadelere dayanarak karar verdi.

Yetkililer, protestoların ülkenin düşmanları tarafından kışkırtıldığını iddia etti ve "isyancı" olarak adlandırdıkları göstericilere güvenlik güçlerinin "kararlı bir şekilde müdahale" etmeleri emri verdi.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) verilerine göre, protestolarda bugüne kadar en az 475 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 240 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca 61 güvenlik personelinin de öldüğü bildirildi.

İranReuters

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