İran'ın İsrail'e hava saldırısının sonuçları

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki konsolosluk binasını bombalamasına misilleme olarak İran, İsrail’e yönelik bugüne kadar görülmemiş şekilde bir hava saldırısı düzenledi.

İran'ın hava saldırısının etkinliği bir yana İsrail'de savaş tamtamları çalınmaya başlandı. Acil olarak toplanan İsrail Savaş Kabinesi, İran'a verilecek yanıtı değerlendirdi. Savaş Kabinesi Üyesi ve Ana Muhalefet Lideri Benny Gantz, çatışmanın süreceğine yönelik mesajlar verdi. Gantz, "İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" dedi.

İran’ın Senendec ve Ahwaz kentlerinin yanı sıra Yemen ve Suriye’den fırlattığı 330 adet Shaded SİHA’ları ile 36 adet seyir füzesi ve 110 balistik füze İsrail’de Nevatim ve Ramon’da kısmi hasara yol açtı. İran’ın fırlattığı füzelerden sadece 4’ü yere düştü. Diğer füzeler havada imha edildi. İran, hava saldırısından 72 saat önce komşu ülkeleri bilgilendirdi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve İHA kullanıldığını ve bunların yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Saldırıda yaklaşık 170 İHA kullanıldığını belirten Hagari, bunların tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'in müttefiklerine ait uçaklar tarafından imha edildiğini belirtti. Hagari, İran'ın saldırıda 30'dan fazla seyir füzesi fırlattığını, bunların da tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın 120'den fazla balistik füze kullandığını belirten Hagari, bunların "birkaçının" İsrail'e ulaştığını, geri kalanlarının da imha edildiğini dile getirdi. Sözcü Hagari, sayısını belirtmediği füzelerin İsrail'in güneyindeki Nevatim'de hava kuvvetlerine ait üsse isabet ettiğini ve burada hafif hasar oluştuğunu ancak faaliyet göstermeye devam ettiğini aktardı.Hagari, İran'ın yanı sıra Irak ve Yemen'den de İsrail'e yönelik atışlar yapıldığını, bunların hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını savundu.

SALDIRININ MUHTEMEL SONUÇLARI

İran, İsrail'in Şam saldırısına misilleme olarak bu hava saldırısını gerçekleştirdi. İran, İsrail’e karşılık vermeseydi, prestij kaybedecek ve İsrail’i daha da cesaretlendirecekti. İran bu saldırı ile aynı zamanda İsrail’in savaşı yayma ve daha saldırgan olma konusunda elini güçlendirmiş oldu. İsrail, olası saldırılarında daha meşru görünecektir.

İran'ın hava saldırısının başarısızlığı ve etkisizliği, bölgede ve kendi nazarında prestij kaybına yol açacaktır. Bu saldırı ile inisiyatif, İsrail’e geçmiş oldu. İsrail’in hava savunmasının etkinliği kanıtlanırken; aynı zamanda ABD, İngiltere, Fransa ve Körfez ülkelerinin katkısı ve desteğinin önemi de ortaya çıktı. İsrail, müttefikleri olmadan tek başına bu tür saldırılarla mücadele edemeyeceğini görmüş oldu. Hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Başka sistemlerle desteklenmeyen veya komuta kontrol uçağı ile yönlendirilmeyen SİHA’ların uzak mesafelerden etkili olmalarının güç olduğu bu saldırı ile kanıtlanmış oldu.

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İsrail'in istihbarat yeteneklerinin ve bu saldırıya hazırlıklı olmasının önemi ortaya çıktı. İsrail, karşı karşıya kaldığı riskleri, İran'ın kullandığı silahların tipini ve İran’ın yeteneklerini çok iyi biliyordu; baskına hazırlıklıydı. İran’ın generallerinin harekât planlama ve stratejik kapasitelerinin sınırlı olduğu ortaya çıktı.

Bu tarz harekâtlardan önce yumuşatma denilen, önceden belirlenmiş hedeflerin vurulması, elektronik haberleşme ve radar sistemlerinin etkisiz hale getirilmesinin önemi ortaya çıktı. İran’ın İsrail’e yönelik istihbarat alma kapasitesinin sınırlı olduğu ortaya çıktı. Sadece intikam ya da misilleme amaçlı saldırının sonuçlarının İran tarafından iyi hesaplanmadığı anlaşıldı.

Bu saldırının askeri ve siyasi önemli sonuçları olacaktır. ABD, Çin, Rusya, Türkiye ve bölge ülkeleri bu saldırıdan önemli ölçüde etkilenecektir. Saldırının bölgedeki politikalara önemli ölçüde etkileri olacaktır. Kimyasal, biyolojik, nükleer silah kullanımı ve özellikle nükleer tehditle mücadele konusunda ülkelerin daha fazla mücadele etmesinin gereği ortaya çıktı.

İsrail’in ABD’yi bölgede daha fazla tutabilmek için bir gerekçesi daha ortaya çıkmış oldu. İran’ın sahip olduğu enerji kaynakları, Hürmüz boğazını kontrol ediyor olması ve saldırgan tutumu gerekçesiyle önümüzdeki süreçte daha fazla açık hedef yapılacağı anlaşılmış oldu. Bölgede yeni denklemler kurulacağının sinyalleri alınmış oldu.

Son dönemde özellikle ABD’nin üslendiği, silah yığınağını artıran ve hava savunma sistemlerini güçlendiren Yunanistan’ın silahlanma konusunda daha agresif tutum takınması beklenebilir.

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG varlığının sürmesi konusunda ABD’nin terör örgütünü daha cesaretlendirici davranması kaçınılmaz görünüyor. ABD, İncirlik ve Kürecik üslerini kullanmaya kalkarsa Türkiye'yi de İran'la savaşın içine çekmiş sayılabilir. Türkiye'nin takınacağı tutum ve atacağı adımlar çok önemli. Bu saldırı, bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek cinsten. Bundan sonra atılacak adımlarda çok titiz ve dikkatli davranmalı…

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.