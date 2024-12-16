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        Haberler Dünya İran'ın Şam Büyükelçisi: Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır | Dış Haberler

        İran'ın Şam Büyükelçisi: Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır

        İran'ın Şam Büyükelçisi, Şam Büyükelçiliğinin yakında açılacağı mesajını verdi. İran'ın Şam Büyükelçisi Ekber, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:02
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        İran'ın Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine başlayacak
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        İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliğinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

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        Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.

        Suriye'de Esad rejiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

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        #iran
        #Suriye
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