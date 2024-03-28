İran lideri Hamaney, Filistin İslami Cihad Hareketi lideri ile Gazze'deki durumu görüştü

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hamaney, Nahhale ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Gazze’deki gelişmelere değinen Hamaney, “Siyonist rejimin, tüm askeri teçhizatları ve dünyanın zalim güçlerinin desteğiyle kadın ve çocukları öldürmesi, bu rejimin direniş güçlerine karşı koyma ve onları yenme gücüne sahip olmadığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Nahhale de tüm zorluklara rağmen Gazze halkının Filistin direniş güçleri ile birlikte ABD ve İsrail’in planlarını boşa çıkardığını belirterek, başta Hamas ve İslami Cihad hareketleri olmak üzere direniş güçleri arasında tam bir koordinasyon bulunduğunu ifade etti.