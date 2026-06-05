İran ordusu, Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA’lar ile uyarıda bulunduklarını bildirdi

Meteoroloji Uzmanı Özdemir: Temmuz ve ağustosta sıcaklık rekorları kırılacak

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Mayısın son günlerinden itibaren sıcaklıklar artarken, uzmanlar hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ... Daha Fazla Göster Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Mayısın son günlerinden itibaren sıcaklıklar artarken, uzmanlar hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacak. Temmuz ve ağustosta sıcaklık rekorları kırılacak. Bu da dediğimiz gibi; ısı adalarının oluşması, sera gazlarından yer seviyesindeki atmosferin ısınması, Afrika sıcaklarının ve Arabistan'dan gelen çöl sıcaklarının etkili olması, azot yüksek basıncının etkili olması, hava sıcaklıklarını bunaltacak şekilde artıracaktır" dedi. (DHA) Daha Az Göster