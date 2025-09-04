Habertürk
        İran, ülkeye yönelik suçlamalara karşı Avustralya'nın diplomatik varlığının azaltıldığını duyurdu

        İran, ülkeye yönelik suçlamalara karşı Avustralya'nın diplomatik varlığının azaltıldığını duyurdu

        İran Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın İran Büyükelçisi'ni Yahudilere yönelik eylemlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla istenmeyen kişi ilan edip elçilik faaliyetlerini durdurmasına karşılık, Avustralya'nın Tahran'daki diplomatik varlığının azaltıldığını ve büyükelçisinin ülkeden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 14:40 Güncelleme: 04.09.2025 - 14:40
        İran, Avustralya büyükelçisini ülkeden kovdu
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, "Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya'nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya'nın İran'daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran'dan çıktı." ifadelerini kullandı.

        İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

        "Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı haksızdır. İlişkilerdeki bu azalmayı memnuniyetle karşılamıyoruz çünkü bunun için hiçbir sebep veya gerekçe olmadığına inanıyoruz ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor."

        Avustralya, İran'ın ülkedeki Yahudilere yönelik iki eylemle ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi ağustos ayında istenmeyen adam ilan etmişti. İran ise suçlamaları reddederek bunun İsrail'in komplosu olduğunu savunmuştu.

        "Sky News Australia" da 28 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, İsrail istihbaratından gelen bir ihbarın, Avustralya'nın ülkedeki Yahudilere düzenlenen iki saldırının İran'la bağlantısı olduğunu ortaya çıkardığını yazmıştı. ​​​​​​​

