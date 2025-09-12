Habertürk
        İrem Helvacıoğlu: Kavuşmaya az kaldı - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu: Kavuşmaya az kaldı

        Oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen ünlü isim, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı

        Giriş: 12.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 12.09.2025 - 17:43
        "Kavuşmaya az kaldı"
        İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2025'te Ural Kaspar ile evlenmişti. Çiftten kısa bir süre sonra da bebek haberi gelmişti.

        Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, hamilelik sürecinden yeni fotoğraflar paylaştı.

        İrem Helvacıoğlu; "Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım" dedi.

        #İrem Helvacıoğlu
        #Ural Kaspar
