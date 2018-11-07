İrlandalı boksör ile Aksaraylı esnaf arasında çıkan kavga. Yerel mahkeme boksöre ceza vermedi, esnafa hapis kararı verdi. Üst mahkeme cezada haksız tahrik indirimine gitti. Esnafın cezası düştü acak bu cezaevine girmesine engel olmayacak.

Olay, İstanbul Aksaray’da yaşandı. Esaf Şenol Palan dolabında bulunan su şişelerini düşürdüğü gerekçesiyle boksör olan irlandalı turist Mohammed Fadeldabbous ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya 2 esnaf daha dahil oldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca da esnaflar ve turiste yaralama suçundan dava açıldı.

YEREL MAHKEME KARARI

Yargılama geçen yıl Temmuz ayında karara bağlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi esnaf Şenol Palan'ın “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapsine hükmetti. Diğer sanık esnaflar ise para cezasına çarptırıldı. İrlandalı Mohammed Fadeldabbous 'meşru müdafa' denilerek ceza almadı.

CEZA DÜŞTÜ AMA CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ

Şenol Palan cezayı çok buldu. İtiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nde yeniden yargılama yaptı. Sanık Palan tartışmanın alkol satışı yapmadığı gerekçesiyle çıktığını belirtti, “Suları kazayla döktüğü için saldırmış değilim” dedi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. “Haksız tahrik var” diyerek sanık Şenol Palan’ı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Böylelikle cezası kesinleşen sanığa cezaevi yolu göründü.

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