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        Haberler İş-Yaşam İş Bankası'ndan güneş enerjisi santrali yatırımlarına destek - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'ndan güneş enerjisi santrali yatırımlarına destek

        Türkiye İş Bankası, güneş enerjisi santrali kurulumu sağlayan Solarçatı firması ile iş birliğine gittiği duyurdu. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapmak isteyen KOBİ´lere `İş´te Güneş Kredisi´ İş Bankası tarafından sunulacağı, kurulumlarda ise Solarçatı firmasından yüzde 5 indirim sağlanacağı açıklandı

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 11:18
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        İş Bankası'ndan GES yatırımlarına destek
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        İş birliği ile ilgili bankadan şu bilgiler paylaşıldı:

        "İş Bankası müşterilerine, GES kurulumlarında hem finansman desteği hem de indirim avantajı sunulan iş birliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin kolaylaşması ve yatırım maliyetlerinde avantajın sağlanması amaçlanıyor.

        İş Bankası, Solarçatı tarafından kurulacak "Güneş Enerjisi Santralleri"ne (GES) İş´te Güneş Kredisi ile avantajlı finansman desteği sağlıyor. KOBİ´ler, iş birliği sayesinde, finansman desteğine ek olarak Solarçatı tarafından yapılacak güneş enerjisi santrali kurulumuna, yüzde 5 indirim fırsatıyla sahip oluyor."

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