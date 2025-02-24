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        Haberler Gündem Vefat İş insanı Yılmaz Ulusoy vefat etti

        İş insanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        İş insanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:10
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        İş insanı Yılmaz Ulusoy vefat etti
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        Uzun süredir hastanede tedavi görmekte olan iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayatını kaybetti.

        Ulusoy'un cenazesi, 25 Şubat Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.

        YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

        1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı ve 2008 yılında burada ayrılarak Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu. Spor camiasında da aktif olarak yer alan Ulusoy, 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını üstlendi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Yılmaz Ulusoy
        #Yılmaz Ulusoy vefat
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