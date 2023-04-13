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Haberler Kültür-Sanat Müzik
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İş Sanat sezona yıldız isimlerle devam ediyor

İş Sanat'ın dünya müziğinin önemli isimlerinden ülkemizin caz duayenlerine, çocuk oyunlarından genç müzisyenlere uzanan bahar programı sanatseverleri bekliyor

İş Sanat sezona yıldız isimlerle devam ediyor
HABERTURK.COM

İş Sanat, baharı aylarını dolu dolu bir programla karşılıyor. Dünya müziğinin önemli isimlerinden ülkemizin caz duayenlerine, çocuk oyunlarından genç müzisyenlere uzanan programını sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İş Sanat’ın sevilen ücretsiz etkinliği Cuma İş Çıkışı'nın Mayıs ayı sonunda başlayacak programı ise merakla bekleniyor.

CAZIN DEVLERİ JAN GARBAREK VE TRILOK GURTU AYNI SAHNEDE

İş Sanat, 27 Nisan Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek ile perküsyon ustası Trilok Gurtu’yu ağırlayacak.

Etnik müzikten klasiğe, cazdan film müziklerine birçok farklı formda müzik üreten, yapığımı film müzikleriyle Hollywood sinemasının da gözde bestecileri arasında yer alan Garbarek ve günümüz caz dünyasının en saygın müzisyenlerinden Gurtu’nun bir araya geleceği konser, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

GRAMMY ÖDÜLLÜ ŞEF YÖNETİMİNDEKİ TALLINN ODA ORKESTRASI'NDAN ESERLER

Şef Tõnu Kaljuste tarafından kurulan Tallinn Oda Orkestrası, 2 Mayıs Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek.

Grammy ödüllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası dinleyicilerle bir araya gelecek. Kuruldukları yıl bestecinin Te Deum başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başaran orkestranın kurucusu, şef Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt’in Adam’s Lament kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nü kazandı.

Tallinn Oda Orkestrası konserde, yaşayan en önemli besteciler arasında sayılan Arvo Pärt’in eserlerinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak.

ÜNLÜ CAZ TROMPETÇİ, ALMAGEST QUINTET KONSERİNDE

Caz dünyasının en önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Volkan Öktem’in (davul) bir araya gelerek oluşturduğu rüya takım Almagest Quintet ve dünyaca ünlü caz trompetçi Nils Petter Molvær, 3 Mayıs Çarşamba, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverler ile buluşacak.

GELENEKSEL İLE KLASİĞİN BULUŞMASI

Ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un son projelerinden, caz ve gelenekselin buluştuğu, Le Souffle Des Cordes (Tellerin Nefesi), 5 Mayıs Cuma, 20.30’da seyircisiyle ilk defa İş Kuleleri Salonu’nda buluşuyor.

Fons’un Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor.

Fons’a Serkan Halili ve Derya Türkan yanında, Kiko Ruiz (flamenko gitar), Florent Brannens (keman), Amandine Ley (keman), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (çello) eşlik ediyor.

BAROK DÖNEM ESERLERİNE DÖNEM ENSTRÜMANLARI EŞLİK EDECEK

İş Sanat, 9 Mayıs Salı, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda İtalya’nın en eski topluluklarından biri olan Venedik Barok Orkestrası’nı sahnesinde ağırlayacak. Barok dönemin eserlerini orijinal dönem enstrümanları ile seslendiren Venedik Barok Orkestrası’nın İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserinin solisti çellist Mario Brunello olacak.

İŞ SANAT'IN ÜCRETSİZ DİNLETİLERİNDE MELİH CEVDET ANDAY VAR

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin sahnede müzik ile buluştuğu dinletiler baharda da devam ediyor. 8 Mayıs Pazartesi Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşuyor.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletilerde hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendiriyor.

Ücretsiz dinletiler, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, www.biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.

ROBOT PİNOKYO'YA MİNİKLERİN İLGİSİ BÜYÜK

29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar, saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sezonda son kez sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar Robot Pinokyo'nun eğlenceli ve meraklı büyüme macerasına tanık olacak. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.

PARLAYAN YILDIZLAR SAHNEDE

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor. 24 Nisan Pazartesi, saat 20.30’da gerçekleşecek konserde Nergis Boran Öztaş (şan) ve Efe Yaşar (perküsyon), 15 Mayıs Pazartesi, saat 20.30’da ise Can Saraç (piyano), Alaz İkiz (piyano) sahne alacak.

YAŞASIN CUMHURİYET SERGİSİ İSTANBUL’UN ARDINDAN ANKARA’DA

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları başlıklı sergi, İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ziyarete açılmasının ardından, Ankara’nın simge yapıları arasında yer alan Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde de ziyaretçilerle buluşuyor.

Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, İstanbul ve Ankara’da sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilir.

KİBELE SANAT GALERİSİ ZEKİ FAİK İZER ESERLERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in Paris, İstanbul, Nice başlıklı sergisini, sanatçının 118’inci doğum gününde sanatseverlerle buluşturuyor. Kübizmle başladığı sanat hayatına ilerleyen dönemlerde desenler ve soyut figürlerle devam eden İzer’in eserleri 15 Nisan’dan itibaren Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

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