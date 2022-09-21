İş yerinde alacak verecek kavgasında cinayet 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre olay, saat 17.15 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. F.C. ve R.C., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a (41) ait iş yerine geldi. Şahısların arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARBEDE SIRASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., Savaş Taş'a ateş açtı. Bu sırada Savaş Taş ile seken mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışan İ.K. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İŞ YERİ SAHİBİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Savaş Taş'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İ.K.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından otomobille kaçan iki saldırgan, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada silahlı saldırıda hayatını kaybeden Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.