İşgalin 100. gününde Rusya'dan açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürerken, Kremlin'den "askeri operasyona" ilişkin açıklama geldi.

'Askeri operasyonun' 100 gün içinde ulaştığı başarılar olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Askeri operasyon tüm hedeflere ulaşana kadar sürecek." dedi.

Peskov, "Ana hedeflerimizden biri Donetsk ve Luhansk'taki insanları korumak onların haklarını garanti altına almak" dedi.

İŞGALİN 100. GÜNÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya’nın Ukrayna'ya savaşı başladı.

Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Ukrayna’nın kuzey bölgelerine girdi.

Rus ordusu, Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkardı. Kiev yakınlarına havadan ve karadan asker sevk edildi ve başkenti kuşatma altına alındı.

Savaşın üzerinden bir ay geçtikten sonra Kiev’den ve Çernigiv bölgesinden Rus askerleri geri çekildi ve Ukrayna birlikleri, buralarda kontrolü yeniden ele aldı. Başkent Kiev’de artık hayat yeniden canlanmaya başladı.

Askeri altyapı tesislerini hedef alan Rus askeri birlikleri, savaşın başından beri kuşattığı stratejik bir şehir olan Mariupol’ü aldı. Ancak Ukrayna ordusu, bu şehirlerde çok güçlü direniş gösterdi.

Nisan ayında Ukrayna’nın doğusuna kayan savaş, etkisini burada yoğun şekilde sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Rus askeri birlikleri, Ukrayna’nın doğusundan ilerleyişini artırdı ve bazı yerleşim birimleri Rusların eline geçti.