Işık peelingi yani diğer adıyla enzim peelingi profesyonel olarak uygulanan, ciltteki lekeler için derin bir önleme sağlayan bir peeling uygulamasıdır. Yüzeyde bulunan lekelerin kaybolması bazı basit yöntemlerle mümkün olurken ışık peelingi sayesinde derinlere inen lekelerin kaybolması sağlanmaktadır. Işık peelinginin yapılmasındaki amaç; melanin oluşumunu da azaltmaktır. Özellikle hassas ciltlerde güneşin zararlı etkileriyle ortaya çıkan güneş lekeleri için etkili bir uygulama sağlamaktadır. Işık peelingi uygulamasının hiçbir yan etkisi yoktur. Asit içermemesi nedeniyle soyucu etkiye sahip değildir.

Işık peelingi (enzim peelingi) uygulaması nasıl yapılır?

Işık peelingi uygulaması uzman bir hekim tarafından klinik bir ortamda uygulama yapılır. Öncelikle cildin temizliği sağlanarak; sonrasında ışık tedavisine geçilir. Cildin tipine göre uygulama yapıldıktan sonra yine cilt tipine göre 8-12 saat gibi bir süre peeling uygulaması yüzde kalmaktadır. Maske yüzünüzde kalmak koşuluyla evinize dönebilirsiniz. Hekimin önerdiği sürenin sonra ermesinden sonra cildinizdeki peeling uygulaması; suyla yıkanarak temizlenmesi sağlanmaktadır. Önerilen nemlendiriciyi iki gün boyunca kullanmak gereklidir. Bu sürenin sonunda; lekelerin oluşmasını önleyici bir uygun krem kullanılması hekim tarafından önerilerek, devam edilir.

Işık peelingi nerelerde kullanılır?

Yaş nedeniyle ortaya çıkan lekelerin oluşmasında kullanılır.

Aşırı pigmentasyon sonucu ortaya çıkabilecek lekeler için

Deride ortaya çıkan koyu lekeler için kullanılmaktadır.

Melasma (yetişkinlerde ortaya çıkan kahverengi koyu lekeler)

Akne izleri için kullanılmaktadır.

Cholasma (pigmentlerde artış sonrası ortaya çıkan kahverenginde belirgin lekeler)

Işık peelingi uygulamasından sonra; 2 ile 4 hafta arasında tekrar hekim tarafından kontrol sağlanır. Hekim ayrıca; 3 ile 6 aylık kontroller için tekrar hastayı görmek isteyebilir. Bu süre içerisinde kremlere devam edilip edilmeyeceği konusundan gelişmeler gözlemlenir ve ona göre hareket edilir.

Işık peelinginin faydaları nelerdir?

Tek bir uygulama ile olumlu şekilde sonuç alınabilen ve lekelerin yok olması sağlanan bir uygulamadır.

Cilt üzerinde olumlu etki sağlayarak cildin parlamasını ve canlanmasını sağlamaktadır.

Çok kısa sürede yapılması açısından oldukça avantajlıdır.

Aşırı koyu lekelerde çift seans uygulansa da yine de kısa süreli çözümdür.

Hassas ciltler için de uygulanabilir, güvenilir bir yöntemdir.