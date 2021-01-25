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Işın Karaca isyan etti

Bursa Uludağ'da bulunan pek çok otel, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeden yapılan eğlence partileri de büyük tepki çekti. Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İsyan eden Karaca, "Ağlamamak için gülüyorum. Ben kanser hastası annemi tam 1 yıldır görmüyorum" dedi

Işın Karaca o görüntülere isyan etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

ULUDAĞ'DA KORONA PARTİ!

Gündüz, karların üstünde kayanlar pistlerde yoğunluk oluştururken, akşam da eğlence görüntüleri tepki çekti. Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafe kuralına aldırılmadığı görüldü.

IŞIN KARACA İSYAN ETTİ

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İsyan eden Karaca, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Haydi bakalım... Eller havaya. İyi haftalarımız olsun! Görüntüler mi? Dün akşam güzide mekanımız Uludağ... Adamcağız 1 yıldır evde, ne yapsın? İçindeki kurtları döküyor ve adeta döktürüyor! Sinirlerim bozuldu. Ağlamamak için gülüyorum. Ben kanser hastası annemi tam 1 yıldır görmüyorum. Eh, madem durum bu olabiliyor HES kodu ile açalım her yeri ve 'Her koyun kendi bacağından asılsın' misali olalım. Zira; biri yer, biri bakar! Kıyamet bundan kopar! Asla provokasyon derdinde değilim ama bu olurken, benim kızım okula gidemezken, 30 kişilik ekibim evinde çalışamazken susmam değerlerime aykırı olurdu!

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