İşitme engelli milli sporcular, Tokyo 2025'te zirvede olmak için çalışacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) yeni başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) 200 sporcuyla katılıp çok sayıda madalyayla ülkeye dönmek istediklerini söyledi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Gözel, yeni plan ve çalışmalarını değerlendirdi.

Federasyonun gelişimi için emek veren önceki bütün başkan ve çalışanlara teşekkür eden Gözel, "Bizler de bu çıtayı nasıl yükseltebiliriz, nasıl zirveye çıkartabiliriz bunun çalışmalarına başladık. Genel kuruldan sonra federasyon temsilcilerimizle 15 Kasım'da Japonya'ya gittik. Çünkü 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Tokyo'da oyunların yapılacağı bütün salonları gözlemledik, daha iyi olması yönünde düşüncelerimizi dile getirdik." dedi.

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Diğer federasyonlara bağlanan işitme engelli sporcularla da ilgilendiklerini belirten Gözel, "Federasyonumuzda halihazırda 14 branşımız var ancak diğer federasyonlardaki branşlarla 2025 Olimpiyatları'na 20 branşta katılacağız. Futbol, güreş, atletizm, tekvando, voleybol, karate, judo, yelken, masa tenisi, bowling, golf, atıcılık gibi birçok branşta katılım sağlayacağız. 20 branşta çok sayıda sporcuyla Tokyo'da şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah." diye konuştu.

2025 Olimpiyatları'nın hazırlıklarına bir an önce başlayacaklarını dile getiren Gözel, "Şu anda 11 bin 237 lisanslı sporcumuz var. Daha önceki olimpiyatlarda ülke sıralamasında 7. olduk. Hedefimiz ilk 3, hatta şampiyon olmak. Burada lokomotif branşlarımızdan futbol, voleybol, güreş, tekvando, karate, atletizm, judo, bunların hepsi eski Avrupa ve dünya şampiyonu takımlarımız. Japonya'daki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 200 sporcuyla katılmak ve oradan çok sayıda madalyayla da dönmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.