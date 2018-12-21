'İşitme engelliyim' dedi, tekerlekli sandalye geldi!

İşitme engelli model Nyle DiMarco'ya bir hava yolu şirketi tarafından yapılan muamele tartışmalara neden oldu. İşitme engelli olduğunu belirten DiMarco, havalimanı kapısında kendisinin tekerlekli sandalyeyle beklediklerini söyledi. O hava yolu şirketi bu durumdan memnun olmayan DiMarco'dan özür diledi