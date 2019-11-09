İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Kasım Cumartesigünü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da B.Çekmece, Beykoz, Beykoz, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 9 Kasım Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 9 Kasım İstanbul su kesintileri...
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-09 09:12:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 21:51:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükyalı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-09 10:33:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah,Baltalimanı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-09 09:20:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Silivri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-09 09:57:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçelievler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-09 11:00:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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