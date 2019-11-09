İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Kasım Cumartesigünü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da B.Çekmece, Beykoz, Beykoz, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 9 Kasım Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 9 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-09 09:12:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 21:51:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-09 10:33:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah,Baltalimanı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-09 09:20:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-09 09:57:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.