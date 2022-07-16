İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su arızası ve kesinti olacağı araştırılıyor. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 16 TEMMUZ 2022
İstanbul'da 16 Temmuz 2022 tarihinde baraj doluluk oranı: % 70,86
16 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kordonboyu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.07.2022 09:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kestanelik Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.07.2022 11:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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