İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 2 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Maltepe, Esenler, Başakşehir ve Arnavutköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

2 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 02.04.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.04.2021 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI