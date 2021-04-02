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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

2 Nisan Cuma günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek olan su kesintileri araştırılıyor. İstanbulluların gündeminde İstanbul son dakika su kesintileri var. 2 Nisan Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul son dakika su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. 2 Nisan İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 2 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Maltepe, Esenler, Başakşehir ve Arnavutköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

2 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 08:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:02.04.2021 10:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 10:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 10:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 10:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Valide I Atik Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.04.2021 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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