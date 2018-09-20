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İŞKUR'a gelen anneye destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geliştirdiği İş’te Anne Projesi kadınlar anne olduktan sonra da iş hayatına hazırlanacak. Mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programına katılan annelere günlük 70 TL ödenek verilecek. Teşvikler arasında annelere 400 TL bakım desteği verilmesi de bulunuyor

20.09.2018 - 07:53 | Güncelleme:

Anne olan kadınların iş hayatına katılması için bir dizi teşvik başlatılıyor. Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan teşvikler arasında meslek kursuna giden anneye günlük 70 TL harçlık verilmesi ve annelere 400 TL bakım desteği verilmesi de bulunuyor.

AYDA 400 TL BAKIM DESTEĞİ

Selçuk 100 günlük eylem planı içinde yer alan "İşte Anne Projesi"yle desteklerin bir kısmının verileceğini söylerken, bu projenin detaylarını da şöyle anlattı: " İŞKUR çalışmak isteyen kadınlarımızı mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlarımıza kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmalarını sağlayacağız. Yine bir başka destekle de sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlarımız, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek."

KADIN KOOPERATİFLERİ KURULACAK

Bu desteklerden yararlanmak için çocuğa ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturasının gerektiğini kaydeden Selçuk,"SGK Sicil Numarasının yer aldığı belgeyle birlikte kurs-programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilmesi gerekiyor" dedi.

Bakanlığın kadın kooperatifleri için de çalıştığını söyleyen Selçuk, "Kadın kooperatifleri alanında güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilebilmesi amacıyla veri tabanı oluşturulacağız. Kadın kooperatifçiliği, destek mekanizmaları, işletme, yönetim, pazarlama ticaret, ihracat gibi konularda bilinçlendirme, eğitim ve rehberlik-danışmanlık çalışmaları düzenleyeceğiz. Ayrıca kadın kooperatifleri birimleri de kuracağız" dedi.

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