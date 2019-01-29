Araştırmaya göre, Türkiye işgücü piyasasında 470 bin kişilik açık iş bulunuyor. İşyerlerinin yüzde 12.6’sı, elemana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Eleman ihtiyacı olduğunu belirten işletmelerin 182 bini imalat, 86 bini toptan ve perakende ticaret, 48 bini konaklama ve yiyecek hizmeti, 42 bini de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
DİPLOMAYA DEĞİL PRATİK BECERİ VE TECRÜBE
Araştırmada ziyaret edilen işverenlere, gelecek on yılda en çok ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler soruldu. Şu an pek bilinmeyen bazı meslekler, gelecekte istihdamına en fazla ihtiyaç duyulacak meslekler olarak öne çıktı. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birini de işverenlerin genç personeli işe alırken neleri dikkate aldığı oluşturdu. Diploma en gerilerde yer alırken, işverenin en fazla önemsediği husus pratik beceri ve tecrübe oldu.
Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:
İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER
Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
Robot kaynak operatörü
Bilişim teknolojisi
Elektrikli arabalar için teknik bakımcı
Dil konuşma terapisti
Güneş enerji sistemi teknik personeli
Dijital reklamcılık
Veri tabanı yöneticiliği
ARGE mühendisi
E-ticaret meslek elemanı
Siber güvenlik uzmanı
İnternet televizyonculuğu
Yazılım destek uzmanı
Robot mühendisliği
Üç boyutlu grafik animasyoncu
Mobil yazılımcı
LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER
Öğretmen
Yazılım mühendisi
Ziraat mühendisi
Muhasebeci
Satış elemanı
Makine mühendisi
Bilgisayar mühendisi
Emlak danışmanı
Mimar
İnşaat mühendisi
İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER
Elektrik ark kaynakçısı
Otomotiv kaporta işçisi
Reklam tabelacı
Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)
Otomotiv boya ustası
Makine nakışçısı
Makineci (Dikiş)
Ahşap mobilya imalat ustası
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
Otomotiv elektrikçisi
İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?
Pratik beceri (Yüzde 72.1)
Tecrübe (Yüzde 44.8)
Teorik beceri (Yüzde 23.1)
Referans (Yüzde 21.7)
Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)
BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK
Yazılım geliştiricisi
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
Sistem programcısı
Bilgisayar mühendisi
Yazılım destek uzmanı
Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)
Bilgisayar programcısı
EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
Güvenlik görevlisi
Gazaltı kaynakçısı
Temizlik görevlisi
Şoför (Yük taşıma)
Pazarlamacı
Garson (Servis elemanı)
İnşaat işçisi
Satış danışmanı/uzmanı
Makineci (Dikiş)
EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK
Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)
Elektrikçi (Genel)
Makineci (Dikiş)
Garson (Servis elemanı)
Şoför (Yük taşıma)
Satış danışmanı/uzmanı
Pazarlamacı
Gazaltı kaynakçısı
Temizlik görevlisi
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER
İstanbul: Remayüz makinesi operatörü/Kaynakçı
Ankara: Tornacı/Sevkiyat görevlisi
İzmir: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi/Kaynakçı
Balıkesir-Çanakkale: Emlak danışmanı/Kaynakçı
Tekirdağ-Edirne-Kırklareli: Otobakım onarıcısı/Kaynakçı
Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova: Otomotiv kaporta işçisi/Boyacı (metal)
Bursa-Eskişehir-Bilecik: Makineci (dikiş)/Sıvacı
Aydın-Denizli-Muğla: Makineci/Plastik doğramacı
Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak: Metal mamuller montaj işçisi/Makine mühendisi
Antalya-Isparta-Burdur. Alüminyum doğramacı/Reklam tabelacı
Konya-Karaman: Gazaltı kaynakçısı/Oto mekanikeri
Adana-Mersin: Kalite kontrolcü-Elektrik ark kaynakçısı
Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir: Gazaltı kaynakçısı/Garson
Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: Elektrik ark kaynakçısı/İnşaat işçisi
Gaziantep-Adıyaman-Kilis: Terzi/Sıhhi tesisatçı
Şanlıurfa-Diyarbakır: Mobilya cilacısı/Dokuma konfeksiyon makineci
Zonguldak-Karabük-Bartın: Fayans, seramik ve karo döşemecisi/Beton kalıpçısı
Kastamonu-Çankırı-Sinop: Aşçı/Marangoz
Samsun-Tokat-Çorum-Amasya: Ahşap mobilya imalat ustası/Mobilya montajcısı
Kayseri-Sivas-Yozgat: Elektrikçi (genel)/Kaynakçı (oksijen ve elektrik)
Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli: Garson/Makineci
Erzurum-Erzincan-Bayburt: Pazarlamacı/Garson
Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane: Mermer işçisi/Mobilya montajcısı
Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan: Garson/Ön muhasebeci
Van-Muş-Bitlis-Hakkari: Mobilya döşeme işçisi/Mobilya montajcısı
Mardin-Batman-Şırnak: Makine (dikiş)/Ütücü
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