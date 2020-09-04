ISLANACAĞIZ... Marmara ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı! İstanbul hava durumu verileri

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA'nın haberine göre, yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARIDA BULUNULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce dahil 7 şehirde de gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu.

İHA'nın haberine göre, metrekareye 30 ile 60 kilogram yağışın beklendiği de kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu),Karabük’ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Öte yandan beklenen yağış İstanbul'un Anadolu yakasında görülmeye başlandı.