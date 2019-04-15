Mart endeksi, güçlü ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. İyileşme, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. BAE ve Suudi Arabistan’da büyüme güç kazandı. ABD’de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artarken, Çin’deki aktivite de Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda arttı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Mart 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin bozulmaya işaret ettiği mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, şubat ayında 52,4 olarak ölçülen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta da aynı iyileşme seyrini sürdürerek 52,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, imalatçıların ihracat pazarlarından gelen talepte güçlü ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. Türk imalatçılarının ihracat koşulları mart ayında belirgin bir şekilde iyileşti. Bu durum, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. Ayrıca, Çin’in büyüme görünümünde de yılın ilk çeyreğinin sonunda iyileşme gerçekleşti.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN GENEL İYİLEŞMEYİ DESTEKLEDİ

Mart ayında ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği iki ülke; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Her iki ekonomide de büyüme önceki aya göre ivme kazandı. Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 3,5’ini oluşturan bu iki ülke, ihracat iklimindeki genel iyileşmeyi destekledi. Buna karşılık, imalatçıların en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da talebin zayıfladığına yönelik işaretler devam etti. Ekonomik aktivitenin genişlemeyi sürdürmesine rağmen imalat üretimindeki düşüşle birlikte büyüme yaklaşık son altı yılın en düşük hızında gerçekleşti. Avrupa’nın diğer bölgelerinde de zayıflama kaydedildi. İngiltere’nin üretimi mart ayında değişim göstermezken, Fransa’da ekonomik aktivite son dört ayın üçünde düşüş sergiledi. Diğer ekonomilerde ise büyümenin yeniden toparlandığı yönünde işaretler oldu. İspanya ve Hollanda’da üretim artışı şubat ayına göre hızlandı.

ABD’DE EKONOMİK AKTİVİTE HALA GÜÇLÜ, ÇİN'DE ARTIŞ VAR

ABD’de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artmaya devam etti. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’deki aktivitenin martta Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda artması bu ülkenin talebinde toparlanma işaretleri olduğunu gösterdi. Çin talebinde son dönemde gözlenen zayıflık Asya’daki çoğu bölgenin yavaşlamasında kısmen etkili olmuştu. Bu nedenle büyümenin yeniden canlanması küresel ticaret için olumlu bir işaret oldu. Öte yandan, Çin pazarı Türkiye imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. Diğer BRIC ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan) tümünde ekonomik aktivite büyüme kaydederken gelişen piyasalar 2019 ilk çeyreğinin sonunda genel olarak gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şunları söyledi: “2019 ilk çeyreğinin sonundaki gelişmeler, Türk imalatçılarının ihracat pazarlarının coğrafi açıdan çeşitli olmasının önemini ortaya koydu. Mart ayında Avrupa’dan gelen talepte zayıflık sürerken, bu boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki aktivitenin ivme kazanmasıyla birlikte Orta Doğu pazarları kapattı. Çin’deki talebin iyileştiğine yönelik belirtiler kalıcılaşmaya başlar ve küresel ticaretin canlanmasına yardımcı olursa, Türk ihracatçıları Orta Doğu’daki güçlü seyre ek olarak batı ekonomilerinden de daha olumlu bir talep tablosuyla karşılaşabilir.”