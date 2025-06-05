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        Haberler Spor Futbol İspanya: 5 - Fransa: 4 | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi) - Futbol Haberleri

        İspanya: 5 - Fransa: 4 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Boğalar, 5-4 kazandı ve finale yükselerek Portekiz'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 23:56 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:02
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        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
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        UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyollar 5-4 kazandı.

        İspanyollar 22. dakikada Nico Williams ile öne geçerken, 25'te Mikel Merino'yla farkı 2'ye çıkardı. Unai Simon kalesinde devleşirken, ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

        İkinci yarıya da hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada Adrien Rabiot'un Lamine Yamal'ı ceza sahası içerisinde düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen 17'lik yıldız, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

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        Bu golden hemen sonra Fransa'nın bir anlık boşluğunu yakalayan İspanya, 55. dakikada Pedro'yla farkı 4'e yükseltti.

        59. dakikada bu sefer Fransa penaltı kazanırken, Kylian Mbappe topu ters köşeye yolladı ve skoru 4-1'e getirdi.

        67. dakikada İspanya'nın altın çocuğu Lamine Yamal yine sahneye çıktı ve skoru 5-1'e getiren golü kaydetti.

        79. dakikada Rayan Cherki, İspanya file bekçisi Simon'u uzaktan avlarken; 84'te Dani Vivian'ın kendi kalesine attığı gol sonrası skor 5-3'e geldi.

        Son olarak 90+4'te Kolo Muani sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 5-4.

        FİNALDE RAKİP PORTEKİZ!

        Bu sonucun ardından İspanya, finale yükseldi. Boğalar'ın finaldeki rakibi ise Almanya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup eden Portekiz oldu.

        Şampiyonu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final karşılaşması, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

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