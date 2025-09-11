Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya Bisiklet Turu'nda İsrail protesto edildi | Dış Haberler

        İspanya Bisiklet Turu'nda İsrail protesto edildi

        İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) Filistin'e destek, İsrail'e tepki protestoları sürüyor. 18. etapta da İsrail protestoları dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Bisiklet Turu'nda İsrail protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'e karşı tepkilerle öne çıkan İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta'da, "zamana karşı bireysel yarışlarının" yapıldığı Valladolid kentindeki 18. etapta, bir kez daha İsrail protesto edildi.

        La Vuelta'nın 18. etabına ev sahipliği yapan, ülkenin kuzeyindeki Valladolid'de normalde 27,5 kilometre olan "zamana karşı bireysel yarışların" olduğu parkur, İsrail karşıtı eylemler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle son anda 12 kilometreye indirildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya'daki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri bugün de sürdürdü.

        REKLAM

        İsrail'in uluslararası spor müsabakalarında ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde protesto edildiği La Vuelta'nın Valladolid ayağında, her köşeye bir Filistin bayrağı konuldu.

        Belirli noktalarda gösterilerini yoğunlaştıran İspanyollar, Filistin bayrakları sallayarak, "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

        Yarış dolayısıyla kent içinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken "zamana karşı bireysel yarışlara" katılan her bisikletçi, motosikletli birer jandarmayla korundu.

        İsrail takımına bağlı bisikletçilerin ise iki jandarmayla parkurda korunması dikkati çekti.

        "Israel-Premier-Tech" takımı, baskılar üzerine güvenlik gerekçesiyle bisikletçilerinin formalarındaki İsrail yazısını son iki yarışta çıkartsa da Valladolid'de yazının geri konulduğu görüldü.

        Gösteriler sırasında polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

        "İsrail'in Gazze'de yaptıklarına tüm dünyanın karşı gelmesi, tepki göstermesi gerekir"

        Burada İsrail karşıtı gösterilere katılan İspanyollardan AA muhabirine konuşan Patricia, "Çocukların ölmesini, soykırım devam etmesini istemediğimizden dolayı burada protesto ediyoruz. Filistinliler yurtlarından edilmemeli. Barış, sadece barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Üniversite öğrencisi Jorge de "İsrail'in Gazze'de yaptıklarına tüm dünyanın karşı gelmesi, tepki göstermesi gerekir. Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya spor müsabakaları engellenirken Gazze'de soykırım yapan İsrail'e hiçbir şey yapılmaması doğru değil, buna izin verilmemeli." diye konuştu.

        Göstericilerden Miguel de "Şu anda Gazze'de olanlar soykırımdır. Sivil toplumun sokaklara çıkıp bunu haykırmasından başka elinden gelen hiçbir şey yok. Ben emekli bir esnafım, sokaklara çıkıp soykırım var diye bağırıyorum." dedi.

        İsrail karşıtı eylemler nedeniyle Madrid'deki son yarışın yapılmasına şüpheli bakılıyor

        Yoğun gösterilerden dolayı bu zamana kadar iki kez (3 Eylül'de Bilbao ve 9 Eylül'de Galiçya) bitiş çizgisinden önce sonlandırılan La Vuelta, 14 Eylül'de başkent Madrid'de sona erecek.

        Ancak Madrid'de İsrail karşıtı çok büyük bir eylem beklendiğinden, yarışın başkentte yapılıp yapılmayacağı konusunda endişeler devam ediyor.

        Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ve Podemos gibi siyasi partiler, halka "La Vuelta'da İsrail'e karşı seferberlik" çağrısı yapıyor.

        Sağ görüşlü Halk Partili Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Bence soykırım yok." dediği açıklaması nedeniyle tepki alırken yaşanan gerginliklerden dolayı, neredeyse bir NATO Zirvesi gibi 2 binden fazla polis ve jandarmanın Madrid'deki yarışlarda görevlendirildiği belirtiliyor.

        REKLAM

        Ayrıca İspanya'daki Ulusal Mahkemede La Vuelta'daki protestolarda "İsrail takımına karşı nefret suçu" işlendiği iddiasıyla dava açılması için yasal girişim başlatıldığı kaydedildi.

        Diğer yandan İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını yürürlüğe koyan İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklamış, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.

        Danimarkalı bisikletçi Vingegaard'dan İsrail karşıtı gösterilere destek

        La Vuelta'nın favorileri arasında gösterilen Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard da yaptığı açıklamada, İsrail'i protesto edenleri savunarak "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor