İspanya'da binlerce kişi tutuklanan rapçi Pablo Hasel için sokağa indi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İspanya'da binlerce kişi tutuklanan rapçi Pablo Hasel için sokağa indi!

İspanya'da rap sanatçısı Hasel'in Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından cezaevine götürülmesi Katalonya ve Valensiya bölgelerinde protesto edildi.

İspanya'da binlerce kişi tutuklanan rapçi Pablo Hasel için sokağa indi!
AA

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tüm büyük kentlerinde 80'den fazla belediyede ve Valensiya'da meydanlara inen ve çoğunluğu aşırı sol gruplara bağlı olan binlerce kişi "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan gösterilerin en yoğun olduğu Barselona'da kent merkezinde yürüyen kalabalık, çöp bidonlarını ateşe vererek, bir polis karakoluna şişe ve taş atarak eylemlerini şiddete dönüştürdü.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atarak göstericilere müdahale ederken aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler ile polis arasındaki benzer olaylar Girona ve Lleida kentlerinde de yaşandı.

Valensiya'da kent merkezindeki Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık ise polisin müdahalesi sonrasında dağıldı.

HÜKÜMET ORTAĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan, Hasel'in cezaevine konulması, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü gruplar tarafından tepki çekti.

İspanyol rap sanatçısı için af isteyen Unidos Podemos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisini kastederek, "Rap sanatçısı Pablo Hasel tutuklandı. Bundan, tam demokratik normallik ile övünen ve kendilerini ilerici olarak gören herkes utanmalıdır. Bu olaya gözlerini kapatacaklar mı? Mevcut demokrasi eksikliğini reddedersek ilerleme olmaz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 sanatçı, gazeteci ve entelektüelin imzasıyla yayımlanan bir manifestoda da Hasel'in tutuklanması eleştirildi.

POLİS ZORUYLA CEZAEVİNE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile 15 Şubat akşamı kendisini Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

Özel birliklerle bu sabah yerel saatle 06.30'da rektörlük binasına gelen Katalonya yerel polisi, barikatlar kuran, insan zinciri oluşturan ve yangın söndürme tüpüyle köpük saçarak tutuklamayı engellemeye çalışan bir grup öğrencinin eylemiyle karşılaşmıştı.

Yaklaşık iki saat süren arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida cezaevine götürülmüştü.

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla talebini reddeden Ulusal Mahkeme, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yeni Zelanda ve Avustralya arasında DEAŞ gerilimi! - Haberler
DÜNYAYeni Zelanda ve Avustralya arasında DEAŞ gerilimi!
SON DAKİKA: Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem! - Haberler
DÜNYAYunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden: Donald Trump hakkında konuşmaktan yoruldum - Haberler
DÜNYABiden: Trump hakkında konuşmaktan yoruldum
Irak'ta Necef kenti Kovid-19 nedeniyle 4 gün giriş çıkışlara kapatıldı
DÜNYAIrak'ın Necef kenti Kovid-19 nedeniyle sınırlarını ...
New York Times: "Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye"
DÜNYANYT: "Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke ...
İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti
DÜNYAEtna yanardağı yeniden faaliyete geçti
Araştırmaya göre Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi Donald Trump
DÜNYACumhuriyetçilerin ilk tercihi açık ara Trump
Fransa'da "ayrılıkçı" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı
DÜNYAFransa'da "ayrılıkçı" yasa tasarısına onay
Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu
DÜNYAYeni sayfa: ABD Suudi Arabistan'daki muhatabını ...
AB'de Mart-Kasım 2020 döneminde ortalamadan 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti
DÜNYAAB'de Mart-Kasım döneminde ortalamadan 450 bin fazla ...