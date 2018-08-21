İspanya'da cinsel tacizden hüküm giyen 'Kurt sürüsü' havuzdan kovuldu
9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kendilerine "Kurt sürüsü" adını veren 5 kişilik grup, Sevilla kentindeki bir havuzda halkın tepkisiyle karşılaştı. Grup havuzu terk etmek zorunda kaldı.
21.08.2018 - 17:24 | Güncelleme:
İspanya'da cinsel tacizden suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kendilerine "La Manada" (Kurt sürüsü) adını veren 5 kişilik grup, Sevilla kentindeki bir havuzda halkın tepkisiyle karşılaştı. Grup havuzu terk etmek zorunda kaldı.
İspanyol El Pais gazetesine göre bir doğumgünü kutlamasına katılan Sevillalı 5 erkeğin en az ikisi, Palomares del Rio'daki havuzda bulunanlarca tanındı.
Havuzdaki kızgın kalabalığın bir başka grupla birlikte 5 kişinin üzerine yürüdüğü belirtildi.
Sevilla Belediye Başkanı Juana Caballero olay sonrası yazılı bir açıklama yaptı.
Juana Caballero, "Palomares del Rio'nun tecavüzcülere ve suçlulara sığınak olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Caballero, "istenmeyen adam" ilan edilenlerin kamusal alanları kullanmalarına ve endişeye yol açmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Tecavüzden değil, cinsel tacizden ceza aldılar
Söz konusu 5 erkek, 2 yıl önce Pamplona'da düzenlenen San Fermin Festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına cinsel tacizde bulunmuştu.
Olay İspanya'da ulusal bir skandala dönüşmüş ve 5 kişi, birkaç ay hapis yattıktan serbest bırakılmışlardı.
Avukatları daha önce müvekkillerinin temyiz başvurusu sonuçlanana dek serbest bırakılmalarını istemişti.
5 kişilik grup, cinsel saldırı sırasında çektikleri videoları paylaşıp yaptıklarıyla övünmüşlerdi.
Kurt sürüsü ise onların WhatsApp grubunun adı.
Grup üyeleri tecavüz suçundan ise beraat etmişti.
İspanya yasalarına göre bir cinsel saldırının "tecavüz" olarak tanımlanabilmesi için şiddet ve tehdit kullanılması gerekiyor. Polis, saldırı sırasında gözlerini kapatan kurbanın "pasif veya nötr" davrandığı şeklinde bir görüş bildirmişti.
Grubun daha ağır bir suç olan tecavüz yerine cinsel tacizden hüküm giymesi sonrası İspanya'da birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.
İspanya'da 'tecavüz tanımı' için yeni yasa teklifi: Açıkça rıza gösterilmeyen seks tecavüz sayılacak
İspanya'da mahkemenin 'Tecavüz değil cinsel istismar' hükmü infial yarattı
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
İspanya'da cinsel tacizden hüküm giyen 'Kurt sürüsü' havuzdan kovuldu/ispanya-da-cinsel-tacizden-hukum-giyen-kurt-surusu-havuzdan-kovuldu-21132432113243
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.