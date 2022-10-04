İspanya'da kuraklık krizi: Su kullanımına kısıtlama!

Sevilya Belediyesine bağlı su idaresi şirketi Emasesa, kuraklık sorununun giderek büyümesi ve barajlardaki su rezervinin 268 hektometreküpün altına inmesinden dolayı temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanımına yasak getirildiğini açıkladı.

Kentteki tüm kişi ve kurumları kapsayan su tüketimiyle ilgili yasağa uymayanlar için para cezaları belirleneceği bildirildi.

Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya 'nın genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

Sevilya'dan da geçen Guadalquivir Nehri'nin havzasındaki doluluk oranı ise yüzde 20'ye kadar geriledi.

Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

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