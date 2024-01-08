İspanya'da sokakta kumrulara yem atan kadına 1500 avro para cezası kesildi

Tenerife Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, "birden fazla kez sokaktaki kumru kuşlarına yem atarak belediye yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle" bölgede yaşayan bir kadına 1500 avro para cezası verildiğini duyurdu.

Halk sağlığı sorunları yaratabileceği için kamuya açık alanlarda hayvan besleyen kişilere yaptırım uygulamaya devam edileceği belirtilen açıklamada, belediyenin şehir yöneticisi olarak sorumluluğunu yerine getirdiği vurgulandı.

Tenerife'de, hayvanların korunmasını ve sahiplendirilmesini düzenleyen belediye yönetmeliği, kamuya açık alanlarda bulunan herhangi bir hayvana, idari izin olmadan yem veya yiyecek verilmesini yasaklıyor.