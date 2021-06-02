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İbrahim Gali İspanya'dan ayrıldı

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik krizi derinleştiren Polisario Cephesi lideri Gali, İspanyadan ayrıldı.

İbrahim Gali İspanya'dan ayrıldı
İspanya- Fas diplomatik krizi büyüyor
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AA

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin bir parçası olan, Batı Sahra'nın bağımsızlığı için mücadele eden Polisario Cephesi'nin lideri İbrahim Gali, Fas'tan gelen baskıların ardından İspanya'dan ayrılarak Cezayir'e gitti.

İspanyol basını, İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Logrono kentinde bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi süreci tamamlanan Gali'nin Cezayir hükümetinin gönderdiği bir uçakla Pamplona Havaalanı'ndan alınarak Argel'e götürüldüğünü yazdı.

Gali'nin gece saatlerinde İspanya'dan ayrılmasıyla ilgili bilgilerin Fas makamlarına da iletildiği kaydedildi.

Polisario Cephesi'nin lideri olan 71 yaşındaki Gali, hakkındaki iki ayrı suçlamadan dolayı açılan soruşturma kapsamında dün Madrid'deki Ulusal Mahkemeye çevrim içi yöntemle ifade vermiş ve sonrasında mahkeme tarafından şartsız serbest bırakılmıştı.

Aralarında işkence ve insanlık suçu işlediğine dair iddiaların da olduğu suçlamaların tümünü reddeden Gali'nin, söz konusu suçlamalara delil teşkil edecek herhangi bir unsur olmadığına ve sanığın kaçma riski bulunmadığına kanaat getiren İspanyol hakim, suçlama avukatlarının talep ettiği, geçici tutuklama, pasaportuna el koyma gibi ihtiyati tedbir uygulamalarını kabul etmemişti.

İspanyol hükümeti, Gali'nin Kovid-19 hastalığından tedavi edilmesi için insani sebeplerle İspanya'ya getirildiğini belirtmişti.

Gali'nin İspanya'dan ayrılmasının iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizi biraz olsun yumuşatması beklense de Fas tarafı gerginliğin tamamen sona ermesi için İspanya'nın Batı Sahra tutumunu netleştirmesini şart koyuyor.

İSPANYA VE FAS ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cehpesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs'ta 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi yaptığı yazılı açıklamalarda, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrının belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

Avrupa Birliği'nden destek alarak Fas ile arasındaki sorunu, daha fazla büyümeden diplomatik yollarla çözmeye çalışan İspanya'daki sol hükümet ise Fas'a "sınır ihlali ve tehditkar açıklama yapmaktan kaçınma" çağrısı yapıyor.

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