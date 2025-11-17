Milli maç tarihi: İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya'nın konuğu oluyor. Ay-yıldızlılar, bugüne kadar oynadığı 359'u resmi, 287'si özel toplam 645 maçta 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 mağlubiyet yaşadı. Milli takım gruptaki tek mağlubiyeti İspanya'ya karşı aldı. İki takım arasında Konya'da oynanan ilk maçı İspanya 6-0 kazanmıştı. Grup liderliği için oynanacak mücadele öncesinde, İspanya-Türkiye karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte İspanya-Türkiye maçının canlı olarak ekranlara geleceği yayıncı kuruluş...
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak.
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
13. KEZ KARŞI KARŞIYA
Türkiye ile İspanya, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.
Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.
İki takım arasında eylül ayında Konya'da oynanan son maçı İspanya 6-0 kazandı.
Milli takımın aday kadrosu
A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
NASIL LİDER OLURUZ?
Grubu lider bitirecek takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda A Milli Takımımız, son Avrupa Şampiyonu İspanya ile yarışıyor. Bunun için Türkiye, İspanya'yı 7-0 devirmeli.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.