Online teslimat pazarı gün gittikçe büyüyor. Pazarın büyümesi, oyuncu sayısındaki artışı da beraberinde getiriyor.

Bundan 5 yıl önce kurulan Getir, pazarda bir süredir yalnız başına faaliyet gösterirken, geçen yıl yeni oyuncuların rekabete dahil olması ile Getir'in yalnızlığı da son bulmuş oldu.

Öyle ki, İstegelsin ve Yemeksepeti'nin kurduğu Banabi girişimleri pazara girerken, Carrefoursa ve Migros gibi perakende markaları da online teslimatta kendi çözümlerini sunmaya başladılar.

Pazardaki yerli oyuncuların karşısına ise bundan bir yıl önce İspanya merkezli Glovo çıktı.

Şuan için Türkiye'de online teslimat yapan girişimler içinde tek yabancı olan Glovo'nun global operasyonun üst yönetiminde ise bir Türk yer alıyor.

Bir araya geldiğimiz Glovo'nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Mustafa Sezgin ile, hem kendi hikayesini hem de Glovo'nun Türkiye'deki hedeflerini konuştuk.

'PAZARIN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK'

Avustralya doğumlu Sezgin, okul hayatı sonrasında Motorola ve Ericsson gibi teknoloji devlerinde çeşitli görevler aldı.

Kurumsal şirketlerden sonra ise, Uber ve Soundcloud gibi küresel girişimlerde çalıştı.

Glovo ile yolu ise New York'ta kesişti.

Glovo Kurucusu Oscar Pierre'in kendisini bulduğunu ve iş teklifi yaptığını anlatan Sezgin, "O günden beri de Glovo’nun mühendislik ekibinin lideri olarak Berlin, Amsterdam, Kopenhag ve şimdi de Barselona gibi şehirlerde çalışıyorum" dedi.

Teslimat uygulamaları sektörünün dünyada büyük bir hızla yükseldiğini kaydeden Mustafa Sezgin, Türkiye'de büyük bir potansiyel bulunduğunu anlattı.

Sezgin, "Teslimat uygulamaları, İngiltere'de 4 milyar dolar, Almanya’da ise 2 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Teslimat uygulamaları sektörü açısından Türkiye çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’de online yemek siparişi sektörü şu an 666 milyon dolara ulaştı ve her yıl ortalama yüzde 20 oranında büyümesini sürdürüyor. Üstelik bu sadece başlangıç. Çünkü günümüzde tüm yemek siparişlerinin sadece yüzde 20’si online olarak veriliyor" ifadesini kullandı.

Mustafa Sezgin, "Türkiye’nin potansiyelli genç nüfus oranını ve hızla artan dijitalleşme faktörlerini de düşünürsek, ülkenin potansiyelinin ne kadar fazla olduğunu görüyoruz" diye de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu açısından eşsiz bir noktada bulunduğunu kaydeden Sezgin, Türkiye ile ilgili planları hakkında da ipuçları verdi.

Glovo'yu ülke çapında yayacaklarını anlatan Sezgin, "Genç nüfus potansiyeli, kaliteli üniversiteler, nüfusun teknolojiye olan ilgisi Türkiye’yi bir adım öne taşıyor. Kısa vadede olmasa da bir gün Türkiye’nin Glovo için bir teknoloji üssü olabilecek nitelikleri taşıdığını söyleyebilirim" dedi.

'SAATTE 24 MİLYON TALEP ALIYORUZ'

Glovo'nun da bundan bir yıl önce söz konusu potansiyeli ile Türkiye'ye girdiğini kaydeden Mustafa Sezgin, "İşletmelerin kullanıcılara daha önce mümkün olmayan bir yoldan ulaşmalarını sağlarken, kuryelere de para kazanmanın esnek bir yolunu sunuyoruz. Bu yenilik, yeni küresel ekonominin bir parçası" dedi.

Rakiplerinin aksine, operasyonu franchise iş ortaklarına vermeden bizzat kendi bünyelerinde yürüttüklerini aktaran Sezgin, "İnsanlar bir şeyi A noktasından alıp B noktasına götürmenin kolay bir iş olduğunu düşünebilir. Ancak söz konusu teslimatı gerçekleştirecek en uygun kuryeyi seçmek olduğunda bile sürece karmaşık ve teknolojik pek çok yenilik dâhil oluyor" dedi.

Tahmini teslimat sürelerini hesaplarken trafiğin durumu gibi pek çok değişkeni de hesaba kattıklarını aktaran Mustafa Sezgin, "Kuryelerin belirli bir süre zarfında daha fazla sipariş iletebilmelerine yardımcı olmak için her zaman en iyi rotayı bulmak zorundayız. Sistemlerimiz yoğun saatlerde saatte 24 milyondan fazla kullanıcı talebine yanıt veriyor" diye konuştu.

Sezgin, operasyonun kendilerinin yönetmesi sebebiyle maliyetleri düşürebildiklerini ve bu sayede de rakiplerine göre bazı ürünlerde fiyat avantajı sunabildiklerini kaydetti.

4 YILDA 340 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Glovo'nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mustafa Sezgin ile, Türkiye'deki gelecek planları ile ilgili de konuştuk.

Türkiye'nin coğrafi konumu açısından eşsiz bir noktada bulunduğunu kaydeden Sezgin, Türkiye ile ilgili planları hakkında da ipuçları verdi.

Glovo'yu ülke çapında yayacaklarını anlatan Sezgin, "Genç nüfus potansiyeli, kaliteli üniversiteler, nüfusun teknolojiye olan ilgisi Türkiye’yi bir adım öne taşıyor. Kısa vadede olmasa da bir gün Türkiye’nin Glovo için bir teknoloji üssü olabilecek nitelikleri taşıdığını söyleyebilirim" dedi.

Mustafa Sezgin, Türkiye'deki girişimlere yatırım yapmak için de arayış içinde olduklarını aktardı.

Son olarak Sezgin'den, 160 bin dolarlık yatırım ile yola çıkan Glovo'nun kuruluşunun üzerinden geçen dört yılda 340 milyon dolarlık yatırım aldığını öğreniyoruz.