Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Kazak Tünelleri mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Erol A. yönetimindeki 07 NCV 27 plakalı otomobil, yağışlı hava ve kayganlaşan zeminde bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Savrulan otomobil şarampoldeki 25 metre derinlikteki dereceye uçtuktan sonra durabildi.

Talihsiz kazada, sürücü Erol A. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, talihsiz yaralıları 25 metre aşağıda bulunan deredeki araçtan güçlükle çıkarttılar. Kurtarılan yaralılar daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.

Öte yandan şarampole uçan otomobil, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.