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        Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

        Isparta'da çaldığı motosikleti Burdur'da satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:36
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        Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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        Isparta'da çaldığı motosikleti Burdur'da satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki motosiklet 30 Ekim'de çalındı. İhbar üzerine güvenlik kamerası incelemeleri sonucu şüphelinin V.Ö. olduğu belirlendi.

        Polis ekiplerinin saha çalışmaları ve sosyal medya taramaları sonucu, zanlının çaldığı motosikleti Burdur'a götürdüğü ve bir alışveriş sitesi aracılığıyla satışa çıkardığı tespit edildi.

        Alıcı gibi davranan polis ekipleri, Burdur'da satış için buluştukları sırada şüpheliyi gözaltına aldı.

        Isparta'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

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