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        Avukat, uyuşturucudan tutuklandı

        ISPARTA'da polisin avukatlık bürosuna düzenlediği operasyonda gözaltına alınan avukat Rıdvan Önel, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:05
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        Avukat, uyuşturucudan tutuklandı
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        ISPARTA'da polisin avukatlık bürosuna düzenlediği operasyonda gözaltına alınan avukat Rıdvan Önel, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Avukat Rıdvan Önel, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diye tepki gösterdi.

        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir avukatlık bürosuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Rıdvan Önel ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Rıdvan Önel, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

        Rıdvan Önel, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek, tepki gösterdi.

        Diğer yandan operasyon kapsamında yapılan aramada miktarı ve türü açıklanmayan uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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