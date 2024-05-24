Avukat, uyuşturucudan tutuklandı

ISPARTA'da polisin avukatlık bürosuna düzenlediği operasyonda gözaltına alınan avukat Rıdvan Önel, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Avukat Rıdvan Önel, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diye tepki gösterdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir avukatlık bürosuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Rıdvan Önel ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Rıdvan Önel, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.