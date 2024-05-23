Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Isparta'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak, cadde ve sokaklarda taşkınlara neden oldu.

        Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Isparta'da toz taşınımı etkili oldu
        Isparta'da toz taşınımı etkili oldu
        Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaraladı
        Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaraladı
        Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
        Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombalarını İstanbul'dan gelen özel ekip çıkard...
        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombalarını İstanbul'dan gelen özel ekip çıkard...
        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
        Eğirdir Gölü'nde patlamamış el bombaları bulundu
        Eğirdir Gölü'nde patlamamış el bombaları bulundu