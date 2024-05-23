Isparta'da sağanak ve dolu etkili oldu
Isparta'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Isparta'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak, cadde ve sokaklarda taşkınlara neden oldu.
Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
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