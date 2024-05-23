Isparta'da sağanak ve dolu etkili oldu

Yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak, cadde ve sokaklarda taşkınlara neden oldu.

Isparta'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

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