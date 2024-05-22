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        Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı

        ISPARTA'da yolcu otobüsünün refüje çıkıp ağaçlara çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:35
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        Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı
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        ISPARTA'da yolcu otobüsünün refüje çıkıp ağaçlara çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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